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В Индии тысячи людей стали свидетелями появления огненного НЛО
MUFON получило сообщения от тысяч людей из Индии. Они стали свидетелям появления огненного НЛО, проносящегося в небе над территорией страны.

Люди рассказывали, что огромные шары оранжевого цвета носились над домами и останавливали свой полет, чтобы немного зависнуть в воздухе. Также все были поражены четкими формами внеземных кораблей, которые во время своих движений выпускали огненные лучи, но при этом не издавали никаких звуков.

В Индии тысячи людей стали свидетелями появления огненного НЛО


Даже скептики на этот раз были вынуждены признать существование НЛО, потому что такое обилие лиц, наблюдавших за непривычным зрелищем, случалось здесь впервые. Пока специалисты исследуют присланные материалы и ищут причину, заставившую пришельцев посетить экзотические земли.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:25
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