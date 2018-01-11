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Певица Ирина Дубцова похвасталась поклонникам своим подтянутым животом
Ирина Дубцова выложила на своей страничке в Instagram свежее фото, на котором продемонстрировала фанатам свой подтянутый живот. Пользователи сразу обратили внимание на то, как девушка постройнела, посвежела и просто похорошела.

Певица Ирина Дубцова похвасталась поклонникам своим подтянутым животом


Певица, композитор и поэтесса Ирина Дубцова как и многие отечественные и зарубежные звезды наконец-то решилась отдохнуть после тяжелых трудовых будней. Девушка выбрала для отпуска остров под названием Самуи, который расположен в Таиланде. И даже на отдыхе, исполнительница с великим удовольствием продолжает делиться со своими подписчиками снимками своих райских деньков. На них отчетливо видны изменения в фигуре певицы, ее плоский живот и подтянутое тело.

За совсем короткое время последний снимок набрал около двадцати тысяч лайков. На этот снимке артистка позирует в раздельном купальнике, легком пеньюаре в коричневом цвете, а образ завершает шляпа. Фолловеры неоднозначно оценили данный снимок. Некоторые заявили, что Дубцова для своего преображения использует фоторедактор. В то время как другие с восхищением и завистью любовались своей любимицей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:15
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