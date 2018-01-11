Ученые обнаружили воду в древних метеоритах

Команда научных сотрудников из Космического центра NASA Johnson, штат Техас, совсем недавно обнаружила в космическом пространстве два древних метеорита. Космические объекты ученые назвали Заг и Монахана. Предположительно, метеориты возникли из астероидного пояса между орбитами Юпитера и Марса. В процессе наблюдения за небесными объектами специалисты пришли к выводу, что каждому из них по 4,5 миллиарда лет. К такому заключению они пришли благодаря обнаруженной на их поверхности воде. А это, в свою очередь, означает что метеориты одного возраста с Землей.Научные сотрудники утверждают, что подобное открытие на Монахане и Заге позволяет исследователям считать, что рядом с нашей планетой может обитать внеземная жизнь, а человечество совсем близко к тому, чтобы наконец обнаружить ее.