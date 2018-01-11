В Архангельской области “черные саркофаги” стали причиной исчезновения людей и могут быть капсулами пришельцев

Оказалось, что ребенок нашел на берегу Двинской губы необычный 2-метровый кусок дерева, а дальше он тоже будто растворился в воздухе. Новыми жертвами загадочного предмета стали рабочие, которые во время очистки системы заметили пару аналогов, но больше их никто не видел. Затем аномальные находки были замечены в других северных уголках страны и тоже сопровождались пропажами свидетелей события, вот только до конца 90-х годов никто не предполагал, что события могут быть взаимосвязаны. Рыбаки из села Дивья решили зимой заняться рыбалкой, но когда они не вернулись назад, спасатели обнаружили на месте их вещи вместе со снастями, а также готовые лунки, сделанные во льду. Нигде не было замечено следов полыньи или трещин, приведших мужчин к гибели, так что следователи терялись в догадках, пока весною не обнаружили несколько таких предметов.После этого появилась версия, что саркофаги могли стать невольными виновниками происшествия, хотя они были сделаны 300лет назад. Подводному археологу Николаю Маевскому удалось найти еще один экспонат и чудом выжить в водах Финского залива возле Приморска. Он решил вытащить его с помощью машины, обвязав веревками, вот только данный метод не сработал из-за узкой проруби, так что человек стал расширять ее перфоратором. Однако кусок колоды внезапно стал дымиться и в небо вырвался фонтан воды, а ошеломленный дайвер невольно задел часть коры инструментом, после чего с ужасом заметил кровавые следы и куски плоти, разлетающиеся в разные стороны. Потом он увидел странное существо, смотревшее из этого убежища злобным немигающим взглядом на человека и притягивающего его к себе. Он пытался оттолкнуть дерево, однако монстр с такой силой ухватился за его руку, что резина костюма просто начала таять, а жертва чуть не потеряла сознание.Из последних сил пострадавшей особе удалось вонзить в тело особи инструмент, после чего он смог вырваться на поверхность. Вот только конечность его была полностью разрушена из-за воздействия неизвестного вещества. Ученые стали выдвигать различные гипотезы, касающиеся возникновения страшных находок. Они считали, что их могли оставить на планете внеземные гости, или в них хоронили вампиров. Разгадка создания предметов была обнаружена в рукописях монаха Игнатия Курлятева, жившего в 1653 году. Он описывал инородцев, желающих законсервировать себя, таким образом, и избежать смерти, после чего они могли существовать в таком виде столетиями, но после пробуждения нуждались в крови живых существ. Пока непонятно, что подразумевал служитель церкви под каменной жидкостью, находящейся в венах существ, однако данный метод описывает анабиоз неизвестных гостей из прошлого, ищущих для себя питание, чтобы проснуться. Они притягивают жертв силой мысли, но что происходит потом - никто не знает. Пока саркофаги существуют на земле и возрождают чудовищ, способных превратиться, во что угодно, и находиться вместе с людьми.