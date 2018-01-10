Древние метеориты раскроют причины резкого изменения климата на Марсе

Новое исследование, проведенное в Ливерморской национальной лаборатории (LLNL) астрохимиком Биллом Кассатой, показывает, что изучение захваченных газов в древних марсианских метеоритах может помочь выявить период атмосферных процессов эвакуации, сформировавших в дальнейшем сухой и холодный климат Марса.Ученые провели сравнительный анализ атмосферного газа ксенон на Марсе, содержащегося в двух древних метеоритах ALH 84001 и NWA 7034. Результаты показали наличие достаточного количества водорода в атмосфере для формирования нормального объема ксенона в начале истории Марса, однако измерения показывают, что этот процесс достиг кульминации более 4 миллиардов лет назад, и именно тогда произошло небольшое изменение изотопного состава атмосферы ксенона.Это значительно отличается от Земли, где изотопное фракционирование ксенона было постепенным процессом, происходившим на протяжении большей части истории планет, что указывает на то, что эволюция атмосферы на двух планетах отличались на первых этапах развития Солнечной системы.«Эти данные свидетельствуют о том, что жидкая вода, возможно, не была в изобилии на поверхности Марса с нескольких сотен миллионов лет после планетарного образования, и поэтому Марс может быть холодной и сухой планетой на протяжении большей части своей истории», - сказал Кассата.