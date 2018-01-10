Количество железа в составе звезд влияет на орбиты расположенных в их системах планет - ученые

«Без этих подробных и точных измерений содержания железа в звездах мы никогда бы не сделали этого измерения», - говорит Роберт Уилсон, аспирант по астрономии в Университете Вирджинии и ведущий автор исследования.Используя данные SDSS, ученые обнаружили, что планеты с родной звездой с более высокими концентрациями железа размещены очень близко к ней и часто имеют короткие орбитальные периоды менее чем около восьми дней, в то время как звезды с меньшим количеством железа имеют планеты с более длительными периодами, которые более отдалены от их хозяина. Дальнейшее исследование этого эффекта может помочь ученым понять все разнообразие внесолнечных планетных систем в нашей галактике и пролить свет на то, почему планеты найдены там, где они есть.«Все солнечные звезды в основном состоят из водорода, но некоторые содержат больше железа, чем другие. Количество железа, которое содержит звезда, является важным ключом к тому, как она сформировалась, и как будет развиваться в течение всей своей жизни», - говорит Йоханна Теске из Института Карнеги по науке, член исследовательской группы.Объединив данные из этих двух источников - планетарные орбиты Kepler и звездной химии астрономов APOGEE узнали об отношениях между этими «обогащенными железом» звездами и планетными системами, которые они держат.Что особенно удивительно в отношении нового результата так это то, что у обогащенных железом звезд есть только на 25% больше железа, чем у других. И это действительно показывает, как даже небольшие различия в звездном составе могут оказывать глубокое воздействие на планетные системы, сообщают исследователи. Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут понять, как химический состав звезд воздействует на их планеты, особенно на то, как формируются маленькие планеты.