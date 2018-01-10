Ученые создали электронную таблетку для изучения ЖКТ

Датчик занимается исследованием показателей водорода, кислорода и углекислого газа в ЖКТ человека. При этом измерения могут проводиться с интервалом в 5 минут. Помимо этого новая разработка способна фиксировать время начала переваривания пищи в желудке, а также информировать обо всем процессе пищеварения. Вся информация затем передается на смартфон со специальным приложением.По словам исследователей, такой метод позволяет безболезненно и эффективно изучать проблемы, которые возникают в ЖКТ пациента. Также утверждается, что электронная таблетка не является опасной для организма, а после своей работы способна благополучно выйти из него.