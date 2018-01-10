Ученые создали электронную таблетку для изучения ЖКТ
Австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического университета разработали новый метод диагностики болезней желудочно-кишечного тракта. Новый метод представляет собой электронную таблетку-датчик который способен получать необходимые данные и передавать их на смартфон.
Датчик занимается исследованием показателей водорода, кислорода и углекислого газа в ЖКТ человека. При этом измерения могут проводиться с интервалом в 5 минут. Помимо этого новая разработка способна фиксировать время начала переваривания пищи в желудке, а также информировать обо всем процессе пищеварения. Вся информация затем передается на смартфон со специальным приложением.
По словам исследователей, такой метод позволяет безболезненно и эффективно изучать проблемы, которые возникают в ЖКТ пациента. Также утверждается, что электронная таблетка не является опасной для организма, а после своей работы способна благополучно выйти из него.
Датчик занимается исследованием показателей водорода, кислорода и углекислого газа в ЖКТ человека. При этом измерения могут проводиться с интервалом в 5 минут. Помимо этого новая разработка способна фиксировать время начала переваривания пищи в желудке, а также информировать обо всем процессе пищеварения. Вся информация затем передается на смартфон со специальным приложением.
По словам исследователей, такой метод позволяет безболезненно и эффективно изучать проблемы, которые возникают в ЖКТ пациента. Также утверждается, что электронная таблетка не является опасной для организма, а после своей работы способна благополучно выйти из него.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 15:50