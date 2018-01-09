Сверхмассивная черная дыра может стать убийцей своей родной галактики, считают астрофизики

Эти гигантские черные дыры, в миллион раз массивнее Солнца, расположены в центре галактик. Ученые доказали, что они отправляют мощные ветра, которые гасят процесс создания звезды. Ранее астрономы полагали, что они не влияют на образование звезд в карликовых галактиках, но новое исследование из Университета Портсмута доказало свою роль в этом процессе.Результаты этого исследования особенно важны, поскольку карликовые галактики (насчитывающие от 100 до нескольких миллиардов звезд) гораздо более многочисленны, чем более крупные системы, и что происходит в них, вероятно, даст более типичная картина эволюции галактик.«Карликовые галактики превосходят большие галактики, такие как Млечный Путь 50 к одному. Если мы хотим понять эволюцию галактик, нам нужно понять, как работают карликовые системы », - говорит ведущий исследователь доктор Саманта Пенни из Института космологии и гравитации.В любой галактике звезды рождаются, когда облака газа разрушаются под действием собственной гравитации. Но звезды не продолжают рождаться вечно - в какой-то момент звездообразование в галактике отключается. Причина этого отличается в разных галактиках, но иногда сверхмассивная черная дыра является виновником.Супермассивные черные дыры могут регулировать способность их галактического хозяина формировать новые звезды через процесс нагрева. Черная дыра управляет энергией через мощные ветры. Когда этот ветер поражает гигантские молекулярные облака, в которых образуются звезды, он нагревает газ, предотвращая его крах в новые звезды.Предыдущие исследования показали, что этот процесс может предотвратить образование звезд в больших галактиках, содержащих сотни миллиардов звезд, - но считалось, что другой процесс может быть причиной того, что карликовые галактики перестанут вырабатывать звезды. Ученые ранее думали, что более крупные галактики могли бы взаимодействовать гравитационно с карликовыми системами и вытягивать газ, выделяющий звезды.Данные, однако, показали исследователям, что наблюдаемые карликовые галактики все еще накапливают газ, при помощи которого происходит звездообразование, однако этот процесс был остановлен. Галактика была мертва. Это привело команду к открытию сверхмассивной черной дыры, виновной в прекращении расширения галактики и образования новых звезд.