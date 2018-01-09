Астрономы обнаружили принципиально новый тип планетных систем

В новом исследовании, возглавляемом Вайсом, команда сосредоточилась на 909 планетах, принадлежащих 355 многопланетным системам. Эти планеты в основном расположены от 1000 до 4000 световых лет от Земли. Используя статистический анализ, команда обнаружила два удивительных шаблона. Они обнаружили, что экзопланеты, как правило, имеют те же размеры, что и их соседи. Они также обнаружили, что планеты, вращающиеся вокруг одной и той же звезды, имеют регулярное орбитальное расстояние.«Планеты в системе, как правило, имеют одинаковый размер и регулярно расставлены, например, горох в стручке. Эти рисунки не возникнут, если размеры или расстояния в планете будут нарисованы наугад». - объясняет Вайс.Подобные размеры и орбитальное расстояние планет могут помочь ученым понять, как формируются большинство планетных систем. В классической теории образования планет на протопланетном диске формируются планеты, окружающие новообразованную звезду. Планеты могут образовываться в компактных конфигурациях с одинаковыми размерами и регулярным орбитальным расстоянием, аналогично вновь наблюдаемому образцу в экзопланетных системах. Однако в нашей Солнечной системе внутренние планеты имеют удивительно большие расстояния и разные размеры. Что свидетельствует о нарушении в древности Юпитером и Сатурном структуры нашей системы.Независимо от их внешних популяций, сходство планет во внутренних областях внесолнечных систем требует объяснения. Если можно определить решающий фактор для размеров планеты, это может помочь определить, какие звезды, вероятно, будут иметь земные планеты, которые потенциально могут быть обитаемы.