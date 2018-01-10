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Ученые научились выращивать из клеток кожи мышцы
Выращивание мышц с нуля в последние несколько лет у научного сообщества вызывала большой интерес. Это впервые смог сделать учёный Университета Дьюка. Он за основу взял клетки человеческой кожи.

Ученые научились выращивать из клеток кожи мышцы

Исследователи до этого времени могли только приумножить мышечную массу, применяя для выращивания мышц образцы, которые взяли у людей. Но теперь они смогли вырастить их с нуля. Такое новое изобретение исследователей поможет работать им с некоторыми заболеваниями, приводящими к проблемам с человеческими мышцами, непосредственно, когда небольшой надрез на мышцах для взятия образца, вызвать может их дальнейшее повреждение. Учёным теперь на помощь приходит новый метод.

Для выращивания мышц, ученым нужны только частички кожи, моча и кровь. Из них добываются стволовые клетки, которые потом применяются для выращивания мышц. Ткани, которые получились, могут полноценно функционировать, способны саморегенерироваться при их повреждении.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:15
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