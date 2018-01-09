Все аборигены Нового Света имеют одних общих предков

Эксперты из Кембриджа (Великобритания) и Копенгагена (Дания) провели генетический анализ останков девочки, найденной на стоянке «Верхняя Солнечная Река» (Аляска). Возраст находки учёные датируют приблизительно 9 500 до нашей эры. В эту эпоху территория Северной Америки уже почти 10 000 лет была заселена выходцами с Камчатки и Чукотки – так называемыми «берингийцами» (мигрантами, перешедшими из Азии в Америку по некогда существовавшему перешейку Беринга). По своему геному берингийцы оказались очень близки к коренным народам Северной и Южной Америки. Поэтому международная группа учёных решила «поставить точку» в бесконечном споре о заселении Нового Света.Вывод британских и датских учёных однозначен: территория Южной и Северной Америки заселялась после единственной «волны» азиатской миграции, случившейся приблизительно 20 тысяч лет тому назад. В дальнейшем общие предки «разбились» на несколько «ветвей» - популяций. Добавим, что часть учёного мира по-прежнему считает, что на американский континент первые люди попали 30 тысяч или даже 40 тысяч лет тому назад.