Компания Microsoft и стартап Adaptive Biotechnologies расшифруют иммунитет человека

Заместитель главы компании Microsoft Питер Ли утверждает, что уже на данном этапе сотрудничества с Adaptive Biotechnologies имеется договоренность о проведении ряда экспериментов. Так для достижения цели специалисты применят технологию нейронных сетей и секвенирование генов. Образцы крови для исследования будут взяты у подопытных пациентов. Таким образом, ученые изучат каждую клетку.По словам авторов проекта, подобная инициатива позволит предоставить врачам новый инструмент для ранней диагностики заболеваний.Благодаря этой технологии можно будет не только знать о заболевании, но и прогнозировать поведение организма на протяжении всего цикла, а также при воздействии на него медицинских препаратов.