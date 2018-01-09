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Компания Microsoft и стартап Adaptive Biotechnologies расшифруют иммунитет человека
Сотрудники компании Microsoft и представители стартапа Adaptive Biotechnologies займутся созданием специальной карты иммунной системы человека, которая позволит следить за проблемами в организме. Для этого они попытаются расшифровать иммунитет человека.

Компания Microsoft и стартап Adaptive Biotechnologies расшифруют иммунитет человека


Заместитель главы компании Microsoft Питер Ли утверждает, что уже на данном этапе сотрудничества с Adaptive Biotechnologies имеется договоренность о проведении ряда экспериментов. Так для достижения цели специалисты применят технологию нейронных сетей и секвенирование генов. Образцы крови для исследования будут взяты у подопытных пациентов. Таким образом, ученые изучат каждую клетку.

По словам авторов проекта, подобная инициатива позволит предоставить врачам новый инструмент для ранней диагностики заболеваний.
Благодаря этой технологии можно будет не только знать о заболевании, но и прогнозировать поведение организма на протяжении всего цикла, а также при воздействии на него медицинских препаратов.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:15
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