Вифлеемская звезда появилась в результате редкого сближения планет – Ученые

В 1603 году Иоганну Кеплеру довелось наблюдать за соединением Юпитера и Сатурна, после чего они образовали яркую точку, выделяющуюся среди иных объектов, находящихся в созвездии Рыб. Тогда ему пришла в голову мысль выяснить истину о светиле, которое возвестило людям, что Спаситель уже явился в этот мир. Он сделал сложные расчеты и был поражен, когда заметил, что три значительных космических события произошли в 7 году до нашей эры. Данная информация подтвердилась в 20-х годах, когда немецкий специалист Шнабель во время расшифровки древних вавилонских табличек астрономов заметил там упоминание о сближении вышеописанных планет.Сейчас возможности технологий позволили ученым воссоздать картину этого процесса, начавшегося в феврале. Тогда его невозможно было заметить из-за солнечных лучей, но дальше оно было зафиксировано в Сиппаре. Древние коллеги не могли дать точного объяснения такому явлению, так что рассудили, что Юпитер был небесным телом, символизирующим счастье, а Сатурн покровительствовал царству иудеев. Потому евреи считали, что знак указывает на рождение нового царя вместо ненавистного всеми Ирода, правящего в то время народом.Новое объединение должно было состояться в октябре, после чего волхвы покинули территорию Месопотамии и пошли в Палестину, чтобы узнать правду о правителе Израиля. Тогда погода позволяла им преодолеть жаркую пустыню Аравии и добраться до Иерусалима за 6 недель, так что город люди приехали только в ноябре. Там они своими расспросами о появлении на свет Спасителя смутили монарха, сразу решившего выяснить все подробности. Мудрецы не отрицали, что он пока правит страной, однако уже родился его преемник, которому нужно поклониться и принести дары. Разозленный Ирод решил выведать точное место нахождения младенца, так как перед такими событиями уже казнил свою супругу вместе с наследниками, чтобы не оставить претендентов на трон.Яркое сияние звезды вело путников к месту, где был найден Христос, после чего они решили не исполнять приказы царя и окольными путями ушли на родину. Тогда были уничтожены все дети мужского пола, но семейство Иисуса вовремя укрылось в Египте. Стоит отметить, что ученые до сих пор не могут точно назвать дату его рождения, потому что католический аналог был принят в 354 году из-за зимнего солнцестояния и римского праздника Солнца, дающего возможность христианам отметить Рождество без опасности для жизни. Хотя многие эксперты считают, что Спаситель появился в мире намного раньше, о чем красноречиво говорит Лука. Он упоминает о пастухах, которые бросили свои стада, и пришли воздать должное Сыну Бога, но зимой животные не могли пастись в полях из-за морозов. Потому он мог порадовать людей осенними месяцами, а Ирод в то время благополучно правил царством и умер только в 4 году до нашей эры.