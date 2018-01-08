Пришельцы не только наносят визиты людям, но и открыто похищают земные ресурсы для своих целей

Эксперты составили перечень самых грандиозных внеземных краж, где на первом месте оказалось электричество. В 2000 году свидетели события из Пенсильвании сообщили о появлении НЛО в виде диска, который вечером решил осмотреть окрестности АЭС, расположенной в Лимерике. Это не единичный случай появления объектов над земными конструкциями, потому что аналоги были неоднократно замечены над российскими строениями. Но что так влечет пришельцев к технологиям, которые им кажутся сооружениями древних веков на фоне личных разработок. Пока ученые предполагают, что гости пытаются защитить ядерные объекты от человеческой глупости, чтобы некоторые лица просто не взорвали ее вместе с обитателями. Вот только скептики оказались правы, заявляя о наглом воровстве существ, которые даже не стесняются демонстрировать свои криминальные таланты на глазах у людей.Жители Техаса были в шоке, заметив 30-метровый НЛО, имеющий форму треугольника, который быстро носился между линиями проводов и касался своим краями опор. Он забирал необходимую энергию, сопровождающуюся разрядами молний. Затем аналогичные объекты стали появляться под водой, что подтверждает событие, связанное с трагедией “Курска”. Некоторые источники информации писали о столкновении подводной лодки с внеземным кораблем, не имеющим никакого отношения к американцам. Раньше уфологи думали, что он просто пытается попасть на свою базу, но сейчас эти действия связаны с похищением важного ресурса. Карибский бассейн лидирует по количеству аппаратов, поднимающихся в небо на глазах у изумленных жителей, после чего тарелки начинают забирать жидкость, действуя без единого звука. С их дна выходит огромный луч света зеленоватого оттенка, который всасывает нужные ресурсы с большой скоростью. Рыбаки, созерцающие такое зрелище, пытались приблизиться к НЛО, быстро умчавшегося в сторону леса. Затем идентичное свечение было замечено на океанском дне, после чего раздался сильный грохот, и технология гуманоидов вырвалась на волю из воды.Также есть мнения, что внеземные гости занимаются исследованием иных ценностей нашей планеты. Они регулярно посещают территории Урала, Кавказа и Дальнего Востока вместе с другими горными местностями, чтобы найти там ценные металлы, нефть или газ. Но также их интересует биологическое сырье, потому что зафиксировано много случаев похищения людей и животных. После чего трупы особей находят со следами хирургического вмешательства без важных органов. Также это относится к телам людей, ставших жертвами инопланетян, так как их останки полностью обескровлены. Недавние исследования показали, что они желают получить чистый гемоглобин кроме остальных компонентов крови. Потому выкачивание жидкости идет литрами, которые после переработки способны поддерживать жизнь особей.Недавно СМИ сообщали о жуткой находке в штате Флорида, когда пара американцев решила поискать больших орланов, но вместо этого наткнулась на туши мертвых кабанов. Они были настолько искалечены, что вызвали ужас внешним видом, а также рядом не было замечено следов крови, характерных для снятия шкур в отдельных местах. Животные были выпотрошены с точностью ювелира, после чего их просто выбросили рядом друг с другом. Люди опубликовали материалы в сетях, а также выразили мнение, что это могли сделать гуманоиды, потому что их корабли часто видели над территорией.Материалы используются для генетических опытов и создания клонов или гибридов, а потому НЛО часто видят возле клиник, где есть шансы найти нужные ресурсы. Это относится к краже растений, после чего на полях остаются загадочные круги вместе с пиктограммами. Однако можно задать логический вопрос, как гуманоидам удается доставить все компоненты на свои корабли? Оказалось, они используют свойства твердого луча, способного проникать сквозь любые препятствия. Такие помощники могут сбить человека с ног и забрать его на корабль, а также вытащить жертву из машины или здания. Сами пришельцы по ним перемещаются на другие аппараты, а свидетели событий видели, как туда поднимаются животные. Московский ученый Кайнаш выразил мнение, что такие технологии будут доступны человечеству в будущем. Он сумел пояснить некоторые специфики внеземной технологии, у которой двигатели кроме мощности и надежности работают на экологическом сырье.Потому НЛО прилетают на Землю, чтобы зарядиться различными способами, после чего преобразовывают найденные вещества в нужное топливо. В 80-х годах австралийский фермер чуть не получил инфаркт после того, как это космическое чудо забрало ночью 32 тонны воды из бака за короткое время. Водород особо ценится инопланетянами, использующих элемент в ядерных реакторах, но их конструкция пока неизвестна землянам. Даже крушение объекта в Байкале не дало возможности ученым найти нужный элемент, надежно спрятанный в корпусе. Его нельзя открыть обычными способами, так что остается только ждать, пока загадки жителей Вселенной будут открыты и грабеж нашей планеты не приобретет масштабный характер.