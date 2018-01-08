Константин Иванов сломал ногу в первый же день отдыха в Таиланде

Константин Иванов и Александра Гозиас не так давно ещё устраивали настоящие войны, обвиняя друг друга во всех грехах. Парочка даже приняла участие в программе Дмитрия Шепелева "На самом деле", где при помощи детектора лжи выясняли отношения.В сложившейся ситуации, казалось, что Константин и Александра никогда не смогут помириться, тем более что каждый из них успел закрутить роман. Однако все эти сомнения канули в Лету, когда молодые люди вдруг снова воссоединились и отпраздновали Новый год. Но вот отдых в Таиланде что-то не задался, потому как Иванов сломал ногу и угодил на больничную койку.Тем временем интернет-пользователи возмущаются, ведь им кажется, что Иванов и Гозиас обманули всех, обыграв спектакль с ссорами и расставанием. А теперь особо и не скрывают, что вместе проводят время в жарких странах.