В Нижнем Новгороде разработали "Киберсердце" - аппарат удаленной диагностики сердца
В одном из университетов Нижнего Новгорода специалисты создали программно-аппаратный комплекс, при помощи которого появится возможность определять заболевания сердца, не посещая поликлинику.
Новому аппарату, созданному научными работниками Национального исследовательского нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского уже присвоили название "Киберсердце". Планируется, что он станет помощником как для медиков, так и для обычных пациентов в обнаружении различных нарушений в работе сердца.
Как утверждает Александр Никольский, один из создателей устройства, целевой аудиторией являются простые граждане. В будущем планируется разработать целый ряд бытовых приборов, которыми можно будет снимать и отправлять в медицинские учреждения кардиограмму и ее итоги. Снятая информация сможет передаваться на смартфоны и компьютеры, которые можно установить в больницах или специальных call-центрах.
Новому аппарату, созданному научными работниками Национального исследовательского нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского уже присвоили название "Киберсердце". Планируется, что он станет помощником как для медиков, так и для обычных пациентов в обнаружении различных нарушений в работе сердца.
Как утверждает Александр Никольский, один из создателей устройства, целевой аудиторией являются простые граждане. В будущем планируется разработать целый ряд бытовых приборов, которыми можно будет снимать и отправлять в медицинские учреждения кардиограмму и ее итоги. Снятая информация сможет передаваться на смартфоны и компьютеры, которые можно установить в больницах или специальных call-центрах.
Общество / Технологии
Добавил: Joanne Вчера, 21:00