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В Нижнем Новгороде разработали "Киберсердце" - аппарат удаленной диагностики сердца
В одном из университетов Нижнего Новгорода специалисты создали программно-аппаратный комплекс, при помощи которого появится возможность определять заболевания сердца, не посещая поликлинику.

В Нижнем Новгороде разработали "Киберсердце" - аппарат удаленной диагностики сердца


Новому аппарату, созданному научными работниками Национального исследовательского нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского уже присвоили название "Киберсердце". Планируется, что он станет помощником как для медиков, так и для обычных пациентов в обнаружении различных нарушений в работе сердца.

Как утверждает Александр Никольский, один из создателей устройства, целевой аудиторией являются простые граждане. В будущем планируется разработать целый ряд бытовых приборов, которыми можно будет снимать и отправлять в медицинские учреждения кардиограмму и ее итоги. Снятая информация сможет передаваться на смартфоны и компьютеры, которые можно установить в больницах или специальных call-центрах.
Общество / Технологии
Добавил: Joanne Вчера, 21:00
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