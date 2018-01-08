В Нижнем Новгороде разработали "Киберсердце" - аппарат удаленной диагностики сердца

Новому аппарату, созданному научными работниками Национального исследовательского нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского уже присвоили название "Киберсердце". Планируется, что он станет помощником как для медиков, так и для обычных пациентов в обнаружении различных нарушений в работе сердца.Как утверждает Александр Никольский, один из создателей устройства, целевой аудиторией являются простые граждане. В будущем планируется разработать целый ряд бытовых приборов, которыми можно будет снимать и отправлять в медицинские учреждения кардиограмму и ее итоги. Снятая информация сможет передаваться на смартфоны и компьютеры, которые можно установить в больницах или специальных call-центрах.