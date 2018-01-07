Оксана Самойлова покорила фанатов трогательным снимком супруга и младшей дочери
Оксана Самойлова покорила пользователей Сети Instagram трогательным фото своего супруга с младшей дочкой на руках. По словам подписчиков, Майя в себе собрала только лучшие черты знаменитых своих родителей.
Популярная российская модель Самойлова довольно часто радует общественность трогательными семейными снимками. Знаменитость демонстрирует кадры совместных путешествий семьи, празднования знаменательных дат, отдыха. Поклонники ожидают с нетерпением новых публикаций Самойловой, при этом оценивая идиллию, царящую в семье знаменитости.
Очередное фото модели просто покорило фолловеров. На снимке изображён супруг модели, известный рэпер Джиган. Он держит свою младшую дочь на руках. По словам фанатов, девочка красивая, как и мама, однако некоторые черты она взяла у отца. Восторженные подписчики отметили, что крошка очень милая, просто загляденье. По словам фолловеров Майя особенная, не похожая на своих сестер.
Популярная российская модель Самойлова довольно часто радует общественность трогательными семейными снимками. Знаменитость демонстрирует кадры совместных путешествий семьи, празднования знаменательных дат, отдыха. Поклонники ожидают с нетерпением новых публикаций Самойловой, при этом оценивая идиллию, царящую в семье знаменитости.
Очередное фото модели просто покорило фолловеров. На снимке изображён супруг модели, известный рэпер Джиган. Он держит свою младшую дочь на руках. По словам фанатов, девочка красивая, как и мама, однако некоторые черты она взяла у отца. Восторженные подписчики отметили, что крошка очень милая, просто загляденье. По словам фолловеров Майя особенная, не похожая на своих сестер.