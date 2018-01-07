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Оксана Самойлова покорила фанатов трогательным снимком супруга и младшей дочери
Оксана Самойлова покорила пользователей Сети Instagram трогательным фото своего супруга с младшей дочкой на руках. По словам подписчиков, Майя в себе собрала только лучшие черты знаменитых своих родителей.

Оксана Самойлова покорила фанатов трогательным снимком супруга и младшей дочери

Популярная российская модель Самойлова довольно часто радует общественность трогательными семейными снимками. Знаменитость демонстрирует кадры совместных путешествий семьи, празднования знаменательных дат, отдыха. Поклонники ожидают с нетерпением новых публикаций Самойловой, при этом оценивая идиллию, царящую в семье знаменитости.

Очередное фото модели просто покорило фолловеров. На снимке изображён супруг модели, известный рэпер Джиган. Он держит свою младшую дочь на руках. По словам фанатов, девочка красивая, как и мама, однако некоторые черты она взяла у отца. Восторженные подписчики отметили, что крошка очень милая, просто загляденье. По словам фолловеров Майя особенная, не похожая на своих сестер.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:15
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