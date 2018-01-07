Правительство Англии начало осуществление планов по созданию нового Северного леса

Власти уже выделили 5,7 млн фунтов стерлингов для увеличения лесистости вдоль пояса, охватывающего Манчестер, Лидс и Брэдфорд. Общая стоимость проекта длительностью в 25 лет составляет 500 миллионов фунтов стерлингов. Средства планируют привлечь благотворительными силами.Экологи приветствуют высадку запланированных 50 миллионов новых деревьев, но настаивают, что министры должны прекратить вырубку древнего леса.Великобритания имеет один из самых низких показателей лесистой местности в Европе, а район, который должен быть охвачен Северным лесом, является одним из самых «обнаженных» в Англии, уровень покрытия деревьями составляет менее 8%.Акцент проекта будет локализован на увеличении количества растущих деревьев вокруг крупных городов до 20%. Также будет сосредоточено внимание на долинах рек, где высадка поспособствует предотвращению наводнений и потери почвы, и благоприятно скажется на дикой природе.Woodland Trust, возглавляющий проект местных общинных лесов, утверждает, что новые лесистые районы не следует недооценивать, так как они значительно улучшат состояние окружающей среды для людей северных городов.Правительство пообещало посадить 11 миллионов деревьев. Woodland Trust говорит, что в прошлом году в Англии был самый низкий уровень посадки в течение многих лет – всего 1000 гектаров.Отчет должен быть обнародован на этой неделе, и экологи утверждают, что его следует оценивать не по амбициозному настроению, а по конкретной политике, поддерживаемой наличными деньгами.