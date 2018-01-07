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Ирина Дубцова на Рождество погреется в Таиланде
Звезда российской эстрады Ирина Дубцова на Рождество погреется в Таиланде. Певица выложила в своем аккаунте в Instagram фотографию с места отдыха.

Ирина Дубцова на Рождество погреется в Таиланде


Артистка оптимистично отметила, что ее отдых наконец-то начался. Подписчики пожелали звезде приятного отдыха, попросив почаще выкладывать публикации с теплых берегов океана. Певица проводит зимние каникулы на берегу Сиамского залива на одном из таиландских курортов, позволяя себе расслабиться после усиленной работы в новогодние дни.
ШоуБиз
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 16:45
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