Правительницы зимы: Древние богини имели скверный характер и не радовали людей своими милостями

Славяне почитали Марену, ходящую по земле с острым серпом и обрезающую человеческие жизни, когда придет положенный срок. Она родилась из искры Сварога, когда он ударил молотом по священному камню Алатырь, а некоторые предания считают ее матерью Леду. Повелительница холода обладает знаниями трех миров и имеет огромную силу, но также за ее сердце боролись между собой Чернобог с Кощеем. Она согласилась на союз со вторым избранником, чтобы иметь полную власть над миром мертвых, а к живым лицам богиня приходит в роскошных одеждах поздней осенью. Тогда она находится в облике молодой красавицы, но затем становится старухой с морщинистым лицом. Вместе со своей госпожой в мир проникают кикиморы и иная нечистая сила, помогающая изводить людей. Она ночами зовет их по именам, но если откликнуться на зов, можно заболеть тяжелым недугом или иметь в жизни проблемы. Волхвы старались задобрить Мару обрядами и жертвами, а ранней весной женщины с лопатами выходили на улицы, чтобы изгнать темное существо в его мир. Потому Масленица связана с такими традициями и символизирует передачу власти Яриле. Сама героиня истории уходит по Калиновому мосту на север, где возвышается ее ледяной дворец, после чего коротает время до нового года вместе с верным крылатым змеем.Скандинавы рассказывают легенды о великанше Скади, отцом которой был первый бог, погибший из-за хитрости Локи. Тогда эта особа получила в наследство Трюмхейм, скрывающийся между горными вершинами. В зимнее время богиня на лыжах мчится по долинам вместе со стаей волков, чтобы осмотреть свои владения. Она заботится о полях фермеров и укрывает их снегами, чтобы подготовить почву для хорошего урожая, а сама является прекрасной женщиной в кольчуге и длинном плаще из шкур зверей, имея в руках топор. Королева снегов очаровала даже самого Одина, родив от него несколько наследников. Однако она имеет гордый и независимый характер, не желая подчиняться своему супругу Ньёрду. Вместо семейного досуга дама предпочитает охотиться и кататься на лыжах, так что она стала покровительницей этого зимнего вида спорта.Германская богиня Перхта проводит на земле 12 волшебных ночей, но также является хозяйкой рождественского Сочельника. Иногда она может показаться перед человеком в облике юной девы, имеющей белоснежные наряды, или ужасной старухой с огромной ступней из-за любви к прялке. Она любит трудолюбивых женщин, так что во время обхода владений всегда наблюдает за рукодельницами, наказывая ленивых особ. Искусницы получали от богини серебряную монету, положенную в башмак, но особо она следила за приготовлениями праздничных блюд. Любимыми деликатесами гостьи были пельмени или рыбные изыски, так что если угощение приходилось ей не по душе, тогда владычица ночи убивала хозяев острыми когтями и набивала их внутренности соломой. Она прекрасно описана в сказках братьев Гримм, а австрийцы до сих пор надевают маски богини во время карнавалов, чтобы иметь достаток и удачу.