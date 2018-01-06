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Эксперты рассказали, почему измерять уровень выпавшего снега намного сложнее, чем все считают
Специалисты поделились, как точно измеряется уровень снега. Это сложнее, чем кажется, ведь все еще в значительной степени происходит вручную с помощью довольно рудиментарного оборудования.
Эксперты рассказали, почему измерять уровень выпавшего снега намного сложнее, чем все считают


Национальная метеорологическая служба США имеет довольно четкие рекомендации по измерению уровня снега. Почти 9 000 (обученных) добровольцев ежедневно проводят измерения на фермах, в городах, национальных парках по всей территории США.

«Измерение уровня снега – дело не из легких, всегда существуют неопределенности в виде силы дуновений ветра и разной плотности самого снега, которая варьируется даже в следствие формы кристаллов снежинок», – говорит Джастин Миндер, доцент кафедры атмосферных и экологических наук Университета в Олбани.

Когда снег падает на поверхность земли (более-менее равномерно при содействии ветра), он сжимается под собственным весом. Специалисты используют измерительную палочку и так называемую снежную доску из фанеры, окрашенную в белый цвет, которую необходимо погружать в защищенные от ветра и затененные от Солнца участки, достаточно далеко от зданий и деревьев, которые могут повлиять на уровень снега.

Уровень выпавшего снега эксперты измеряют по доске каждые 6 часов. В конце 24-часового периода измерения суммируются, и эксперты получают данные общего уровня выпавшего снега за день. Происходит это все в аэропортах или на метеостанциях.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 19:08
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