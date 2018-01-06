Холли Берри опубликовала откровенные фотографии с отдыха на побережье моря

Отнюдь не юная актриса похвасталась перед своими фанатами роскошной фигурой. Холли Берри разместила в Сети фото с отдыха на пляже.51-летняя актриса тщательно следит за своей фигурой. Для женщин такого возраста большая редкость иметь форму юной девушки. Поэтому немного тех, кто сможет поверить в то, что Холли Берри уже за 50. Никакого секрета, по словам самой звезды, в такой форме нет. Однако знаменитость вынуждена придерживаться строжайшей диеты из-за диабета и заниматься спортом. При этом Холли утверждает, к услугам пластических хирургов она не прибегает.Большую часть своих свежих фотоснимков Берри сделала в одиночестве. В СМИ появились слухи о том, что знаменитость порвала отношения со своим парнем, который моложе ее на 16 лет. У актрисы двое детей, между собой дети не являются родными. Младшего сына звезда родила в 46 лет.