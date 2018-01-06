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Новогодние забавы пиратов: “Джентльмены удачи” с удовольствием встречали праздник и имели творческие фантазии
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Регина Тодоренко рассказала поклонникам о своих новогодних каникулах
Звезды предпочитают выбирать для зимнего отдыха разные места и часто предпочитают уезжать в теплые страны. Регина Тодоренко рассказала поклонникам о своих новогодних каникулах, проведенных среди близких людей в родной Одессе.

Она не может похвастаться активным досугом, но это позволило немного расслабиться и восстановить силы после обучения в киноакадемии. Бывшая ведущая рада, что провела время с родными людьми и с удовольствием лакомилась домашней кухней, после чего смотрела любимые фильмы. Знаменитость опубликовала фото, где она лежит на диване и любуется нарядной елкой.

Регина Тодоренко рассказала поклонникам о своих новогодних каникулах


Поклонники сразу обратили внимание, что дерево украшено снимками, создающими в доме дополнительный уют. Они были рады, что Регина Тодоренко отлично проводит время и нормально отдыхает, но самые любознательные фанаты заметили рядом с нею ноги загадочного незнакомца, после чего стали проявлять интерес к его личности.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:22
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