Планетолог рассказал о колонизации Титана

Специалисты считают, что жизнь на Титане может быть похожа на существование в пределах Антарктиды. Для энергообеспечения людям необходимо возвести электростанцию, а кислород можно добывать из замерзшего океана, который там есть. Также отмечается, что по равнению с земной Антарктикой погода на Титане намного холоднее, но при этом спокойнее.Интересно, что атмосфера планеты очень плотная, но вот гравитационное поле слабое, что вполне может позволить первым колонизаторам летать. Скафандры на спутнике Сатурна не понадобятся, поэтому наружу из модуля можно будет выходить в одном респираторе. Таким образом, жилым модулям полная герметизация тоже будет не нужна.Тем не менее, в условиях низкой гравитации мышцы станут быстрее ослабевать.