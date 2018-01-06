Китайская станция «Тяньгун-1» попадет в плотные слои атмосферу уже в марте

Представитель Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдоуэлл поделился своим мнением по поводу этого. Так эксперт сказал, что какой-то сверхсильной угрозы от этого падения нет, но в международном сообществе такие ситуации не практикуются.Стоит напомнить, что орбитальная станция КНР «Тяньгун-1» была выведена на земную орбиту в 2011 году. Ее длина и диметр составляют 12 метров и 3,3 метра соответственно. 2013 года этот космический модуль работает в беспилотном режиме, а потеря контроля над станцией может быть связана с тем, что у нее закончилось топливо для двигателей.