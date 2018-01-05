Ученые выдвинули новые предложения по изучению Земли из космоса

Приоритеты финансирования устанавливаются Конгрессом, поэтому вопрос о том, будут ли американские агентства следовать рекомендациям, является открытым. Администрация Трампа желает сократить программу NASA по изучению Земли, а также финансирование геостационарных спутников, используемых для отслеживания штормов. Но Билл Гейл, главный специалист по технологиям Глобальной метеорологической корпорации и один из авторов отчета, говорит, что доклад National Academies дает рекомендации на основе реального бюджета.Изучение Земли со спутников является ключом к пониманию таких процессов, как функционирование экосистем и влияние таяния арктического льда на мировой климат.Отчет, составление которого заняло 2 года, является вторым 10-летним исследованием наук о Земле и прикладных космических программ. Доклад основан на рекомендациях ученых и инженеров со всего США. Исследователи придумали список из 35 ключевых вопросов по изучению Земли, а также выделили 24 главные цели, которые должны предпринять названые агентства США в течение следующего десятилетия.