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Ученые выдвинули новые предложения по изучению Земли из космоса
В течение следующих 10 лет НАСА, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (НОАА) и Геологическая служба США (USGS) должны сосредоточить свои космические наблюдения Земли на ответах на ключевые вопросы о нашей планете, которые относят к приоритетным в науке. Новые предложения по изучению Земли из космоса были опубликованы сегодня Национальной академией наук, инженерии и медицины.
Ученые выдвинули новые предложения по изучению Земли из космоса


Приоритеты финансирования устанавливаются Конгрессом, поэтому вопрос о том, будут ли американские агентства следовать рекомендациям, является открытым. Администрация Трампа желает сократить программу NASA по изучению Земли, а также финансирование геостационарных спутников, используемых для отслеживания штормов. Но Билл Гейл, главный специалист по технологиям Глобальной метеорологической корпорации и один из авторов отчета, говорит, что доклад National Academies дает рекомендации на основе реального бюджета.

Изучение Земли со спутников является ключом к пониманию таких процессов, как функционирование экосистем и влияние таяния арктического льда на мировой климат.

Отчет, составление которого заняло 2 года, является вторым 10-летним исследованием наук о Земле и прикладных космических программ. Доклад основан на рекомендациях ученых и инженеров со всего США. Исследователи придумали список из 35 ключевых вопросов по изучению Земли, а также выделили 24 главные цели, которые должны предпринять названые агентства США в течение следующего десятилетия.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 22:16
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