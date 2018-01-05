АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Магическая защита звезд: Самые известные артисты используют амулеты и талисманы для спасения от завистников и порчи
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

В эфир попала драка Дарьи Лымарь с Виталием Малышевым
Новенькая участница "Дома-2" Дарья Лымарь, которая с недавних пор встречается с Виталием Малышевым, окончательно разорвавшим отношения с Алисой Литинской, поссорилась с молодым человеком и даже набросилась на него с кулаками.

Инцидент произошёл на "Острове любви", где в данный момент находится пара. Малышев взбесил Лымарь, предположив, что девушка слаба на передок. После этих слов импульсивная брюнетка накинулась на парня и они стали бороться, после чего Виталий убежал в кусты, чтобы потом вернуться. Вскоре беседа на повышенных тонах на глазах других участников реалити-шоу продолжилась.

В эфир попала драка Дарьи Лымарь с Виталием Малышевым

При этом предварительно Дарья кинула в Виталия несколько предметов, но не причинила ему никакого вреда. К слову, и после драки, в которой, по мнению большинства зрителей, особой злости не чувствовалось, мужчина не получил повреждений.

В эфир попала драка Дарьи Лымарь с Виталием Малышевым

В данный момент возлюбленные продолжают выяснять отношения и не готовы мириться. Несколько дней назад организаторы позволили Лымарь и Малышеву провести свидание без камер, но успехом данное времяпровождение не увенчалось.

В эфир попала драка Дарьи Лымарь с Виталием Малышевым

До этого Лымарь встречалась с Иосифом Оганесяном, однако быстро разочаровалась в армянине.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 19:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На долю машин с АКП в РФ пришлось 54% рынка в
Замёршие от холода в США игуаны попадали с
Украинская община заявила о поддержке Путина на
Житель США продает изуродованный маслкар Ford
Маслкар «Элеонора» из фильма «Угнать за 60
Южный Урал: В Миассе открыт памятник пельменю
Просмотреть все новости