В эфир попала драка Дарьи Лымарь с Виталием Малышевым

Инцидент произошёл на "Острове любви", где в данный момент находится пара. Малышев взбесил Лымарь, предположив, что девушка слаба на передок. После этих слов импульсивная брюнетка накинулась на парня и они стали бороться, после чего Виталий убежал в кусты, чтобы потом вернуться. Вскоре беседа на повышенных тонах на глазах других участников реалити-шоу продолжилась.При этом предварительно Дарья кинула в Виталия несколько предметов, но не причинила ему никакого вреда. К слову, и после драки, в которой, по мнению большинства зрителей, особой злости не чувствовалось, мужчина не получил повреждений.В данный момент возлюбленные продолжают выяснять отношения и не готовы мириться. Несколько дней назад организаторы позволили Лымарь и Малышеву провести свидание без камер, но успехом данное времяпровождение не увенчалось.До этого Лымарь встречалась с Иосифом Оганесяном, однако быстро разочаровалась в армянине.