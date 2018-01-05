Александр Ревва опубликовал в Instagram фото своего отдыха в Сочи

Все сразу оценили сюжеты, где он позирует перед камерами на фоне горных вершин, после чего шутливо начали задавать вопросы о лыжах и искренне восторгались видом снега, которого давно не видели. Сам Александр Ревва тоже решил вспомнить фразу из фильма “Тупой и еще тупее”, которая рассмешила подписчиков, а также поздравил их с зимними праздниками.Некоторые лица решили воспользоваться моментом и негативно написать о творчестве знаменитости, считая, что у него вообще нет таланта. Сам он не отреагировал на такие выпады недоброжелателей, потому что не хочет портить себе настроение из-за обычных мелочей.