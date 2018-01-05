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Гоша Куценко посоветовал поклонникам в новом году не превращаться в свиней из-за спиртных напитков
Многие звезды поздравили поклонников с праздниками, но фанаты Гоши Куценко были в восторге от его пожеланий. Артист опубликовал в Instagram фото с собакой и посоветовал всем не превращаться в свиней из-за спиртных напитков в новом году.

В сюжете звезда и его преданный питомец смотрят на камеру, но у животного горят глаза и довольный вид, чего нельзя сказать о хозяине. Гоша Куценко выглядит измученным и усталым, надев на себя свиные ушки с зимней шапкой. Затем артист пожелал подписчикам прекрасного отдыха с обильным застольем, но без большого количества горячительных напитков.

Гоша Куценко посоветовал поклонникам в новом году не превращаться в свиней из-за спиртных напитков


Люди сразу позитивно оценили юмор кумира и написали много лестных комментариев в его адрес. Они полностью согласны с мнением знаменитости, после чего назвали его настоящей и классной личностью, поблагодарив за интересный пост.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:52
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