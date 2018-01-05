Популярная певица Ани Лорак порадовала своих фанатов идеальной фигурой
Новогодние выходные Ани Лорак решила провести в Мексике, чтоб отдохнуть перед началом года. О своих радужных деньках теледива Ани Лорак рассказала любимым фанатам в Instagram, где опубликовала снимок в купальнике, который вызвал среди поклонников большой восторг.
Звезда украинской эстрады Ани Лорак, которую относят к числу российских звезд, решила устроить себе Новогодние каникулы и отдохнуть в Мексике. Также она сообщила, что впереди ее ждут концерты и важное событие года шоу «Дива». Фото, которое она выставила на отдыхе, вызвало бурю эмоций. Идеальная фигура певицы не осталась незамеченной. Фанаты сделали ей много комплиментов и теплых слов, а также написали ей, что она великолепна, а также, что восхищаются ее шармом, шикарным голосом и песнями.
Но также нашлись недоброжелатели, которые отчитали Ани Лорак за сильную худобу и слишком личную фотографию.
Звезда украинской эстрады Ани Лорак, которую относят к числу российских звезд, решила устроить себе Новогодние каникулы и отдохнуть в Мексике. Также она сообщила, что впереди ее ждут концерты и важное событие года шоу «Дива». Фото, которое она выставила на отдыхе, вызвало бурю эмоций. Идеальная фигура певицы не осталась незамеченной. Фанаты сделали ей много комплиментов и теплых слов, а также написали ей, что она великолепна, а также, что восхищаются ее шармом, шикарным голосом и песнями.
Но также нашлись недоброжелатели, которые отчитали Ани Лорак за сильную худобу и слишком личную фотографию.