Популярная певица Ани Лорак порадовала своих фанатов идеальной фигурой

Звезда украинской эстрады Ани Лорак, которую относят к числу российских звезд, решила устроить себе Новогодние каникулы и отдохнуть в Мексике. Также она сообщила, что впереди ее ждут концерты и важное событие года шоу «Дива». Фото, которое она выставила на отдыхе, вызвало бурю эмоций. Идеальная фигура певицы не осталась незамеченной. Фанаты сделали ей много комплиментов и теплых слов, а также написали ей, что она великолепна, а также, что восхищаются ее шармом, шикарным голосом и песнями.Но также нашлись недоброжелатели, которые отчитали Ани Лорак за сильную худобу и слишком личную фотографию.