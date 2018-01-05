ВДНХ приглашает москвичей и гостей столицы на Рождественский бал

Здесь людей уже ждет прекрасный город, а лакеи, одетые в ливреи, выдадут маски на пунктах проката. Рождество всегда было связано с волшебством, прекрасным настроением и такими забавами, так что вечер 7 января откроют чарующие звуки вальса. Профессиональные артисты покажут свое мастерство зрителям, а новички смогут побывать в классе 19 века и лично изучить основы танца.Также их ждет кадриль вместе с полькой и танго, а также приветствуются костюмы, характерные для Золотого века. Во время отдыха всех ждут игры в салонах, которым тогда предавались знатные господа, а малыши смогут общаться с Дедом Морозом и получить от него небольшие подарки.