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ВДНХ приглашает москвичей и гостей столицы на Рождественский бал
ВДНХ приглашает москвичей и гостей города посетить Рождественский бал. Их встретит Главный каток страны, где танцы в карнавальных костюмах перенесут всех в атмосферу прошлых веков.

Здесь людей уже ждет прекрасный город, а лакеи, одетые в ливреи, выдадут маски на пунктах проката. Рождество всегда было связано с волшебством, прекрасным настроением и такими забавами, так что вечер 7 января откроют чарующие звуки вальса. Профессиональные артисты покажут свое мастерство зрителям, а новички смогут побывать в классе 19 века и лично изучить основы танца.

ВДНХ приглашает москвичей и гостей столицы на Рождественский бал


Также их ждет кадриль вместе с полькой и танго, а также приветствуются костюмы, характерные для Золотого века. Во время отдыха всех ждут игры в салонах, которым тогда предавались знатные господа, а малыши смогут общаться с Дедом Морозом и получить от него небольшие подарки.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:10
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