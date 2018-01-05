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Бритни Спирс показала выросших сыновей и красивую фигуру в бикини
Певица Бритни Спирс обнародовала некоторые фото своего семейного отдыха, похваставшись своими повзрослевшими мальчиками и отличной фигурой.
Бритни Спирс показала выросших сыновей и красивую фигуру в бикини


Как и многие другие, Бритни радуется новогодним каникулам, особенно когда они проходят где-то, где тепло и океан – «Мне и моим мальчикам нравится теплая погода!». Недавно певица выставила в микроблоге Instagram несколько снимков своего отдыха на пляже. Рядом с ней - ее подросшие сыновья. Еще чуть-чуть – и мальчики сравняются по росту со своей мамой. Даже по снимку видно, как артистка ими гордится.

Кроме сыновей, Бритни можно, безусловно, гордиться своей фигурой. На фото она позирует в раздельном купальнике-бикини, потому что более закрытые модели при такой фигуре и не нужны.

Фанаты Бритни Спирс осыпали ее комплиментами за прекрасный внешний вид и за чудесных детей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 16:34
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