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Ученые: Человечество исчезнет через три года, если люди станут каннибалами
Ученые выдвинули предположение о том, что человечество исчезнет через три года в том случае, если люди станут каннибалами. Для этого они представили, что вся пища с поверхности Земли исчезла и, как следствие, настал всемирный кризис.

Ученые: Человечество исчезнет через три года, если люди станут каннибалами


Британские специалисты выяснили, что человечество проживет лишь три года, если люди станут каннибалами. При этом они предположили возможный вариант, при котором абсолютно вся пища исчезнет с Земли и настанет глобальный кризис. Сообщение об этом появилось в Journal of Physics Special Topics.

Свое предположение группа исследователей выдвинула, основываясь на исследовании палеонтологов о жизнедеятельности неандертальцев. В процессе исследовательской работы ученые установили свидетельства каннибализма, а также изучили данные по «калорийности» человека и его потребностях. Итог исследования показал, что человечество исчезнет через три года и лишь один человек останется на Земле.

Однако, как отметили исследователи, если каннибалы объединятся в группы, то этот период может продлиться несколько десятков лет, а угрозой их существованию могут стать различные заболевания.
В мире
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 13:20
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