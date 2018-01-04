Ученые встревожены стремительным ростом бескислородных "мертвых зон" в Мировом океане

Чтобы остановить снижение, миру необходимо укрепить как изменение климата, так и загрязнение питательными веществами, заявила международная группа ученых, включая Лизу Левин, биологического океанографа в Институте океанографии Скриппса в Калифорнийском университете в Сан-Диего.Кислород имеет основополагающее значение для жизни в океанах. Его снижение в океане является одним из самых серьезных последствий человеческой деятельности для окружающей среды Земли, сообщают океанографы.Приблизительно половина кислорода на Земле поступает из океана. Вместе с тем совокупные эффекты нагрузки на питательные вещества и изменение климата значительно увеличивают количество и размер «мертвых зон» в открытом океане и прибрежных водах, где кислород слишком низок, чтобы поддерживать большую часть морской жизни.В районах, которые традиционно называются «мертвыми зонами», такими как в заливе Чизапик и Мексиканском заливе, кислород падает до столь низких уровней, что многие животные задыхаются и умирают. Поскольку рыба избегает этих зон, их среды обитания сокращаются, и они становятся более уязвимыми для хищников или рыбалки.Но проблема выходит далеко за пределы «мертвых зон», отмечают авторы. Даже меньшее снижение кислорода может замедлять рост у животных, препятствовать размножению и приводить к болезни или даже смерти. Это также может спровоцировать выброс опасных химических веществ, таких как окись азота - парникового газа, до 300 раз более мощного, чем диоксид углерода, и токсичнее сероводорода. Хотя некоторые животные и могут процветать в мертвых зонах, общее биоразнообразие стремительно падает, заявляют исследователи.