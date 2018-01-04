Окно для спасения коралловых рифов в мире быстро закрывается, тревожатся ученые

«Время между отбеливающими событиями в каждом месте уменьшилось в пять раз за последние 3-4 десятилетия - с одного раза в 25-30 лет в начале 1980-х годов до среднего уровня раз в шесть лет с 2010 года. До 1980-х годов массовое отбеливание кораллов было неслыханным даже во время сильных условий Эль-Ниньо, но теперь повторяющиеся приступы отбеливания в региональном масштабе и массовая смертность кораллов стали новой нормой во всем мире, поскольку температуры продолжают расти», - говорит ведущий автор Терри Хьюз, директор Центра передового опыта исследований коралловых рифов (Coral CoE).Исследователи сообщают, что температуры в тропическом море сегодня более теплые, чем в среднем, по сравнению с обычными условиями Ла-Нинья, чем 40 лет назад в периоды Эль-Ниньо.Отбеливание кораллов - это реакция стресса, вызванная воздействием коралловых рифов на повышенные температуры океана. Когда отбеливание является серьезным и продолжительным, многие кораллы погибают. Потребуется, по крайней мере, десятилетие, чтобы заменить даже самые быстрорастущие виды, сообщают ученые.Рифы вступили в особую эпоху с преобладанием человека – Антропоценом. Климат быстро прогрелся в течение последних 50 лет, в результате чего Эль-Ниньо опасен для кораллов, и теперь ученые наблюдают появление отбеливания в каждое жаркое лето. Например, Большой Барьерный риф теперь отбеливается четыре раза с 1998 года, что наносит беспрецедентный ущерб экосистеме австралийского побережья. Тем не менее правительство Австралии продолжает поддерживать ископаемое топливо.«Мы надеемся, что наши резкие результаты помогут стимулировать более сильные действия, необходимые для сокращения выбросов парниковых газов в Австралии, США и других странах», - говорит профессор Хьюз.