Гепатит В был выявлен учеными в ДНК древней мумии ребенка

Предыдущий научный анализ остатков 16-го века, который не включал тестирование ДНК, предположил, что ребенок заражен вирусом Variola или оспой. Фактически, это было самым старым свидетельством наличия оспы в средневековых останках и критической отметки времени для ее истоков.Используя современные методы секвенирования, исследователи теперь предполагают иначе: ребенок был фактически заражен HBV. Интересно, что у детей, инфицированных инфекциями HBV, может развиться сыпь на лице, известная как синдром Джьянотти-Крости. Возможно, из-за этого заболевание было ошибочно идентифицировано как оспа, что иллюстрирует хитрость выявления инфекционных заболеваний в прошлом. Хотя мало известно об эволюционной истории и происхождении HBV, результаты подтверждают гипотезу о том, что гепатит В существует у людей на протяжении веков.«Эти данные подчеркивают важность молекулярных подходов в понимании идентификации присутствия ключевых патогенов в прошлом, что позволяет нам лучше понять время, с течением которого могут заразиться люди. Чем больше мы понимаем поведение прошлых пандемий и вспышек, тем больше мы понимаем, как современные патогены могут работать и распространяться, и эта информация в конечном итоге поможет в их контроле», - объясняет Хендрик Пойнар, эволюционный генетик Института Майкла Г. ДеГроута по исследованиям инфекционных заболеваний.