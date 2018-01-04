Ученые надеются с помощью телескопа James Webb NASA изучить тайну формирования коричневых карликов

Исследователи будут использовать космический телескоп Webb для изучения таинственной природы коричневых карликов, в поисках понимания звездной и экзопланетной атмосферы, а также туманной территории, между которой существует сам коричневый карлик. Предыдущие работы с Hubble, Spitzer и ALMA показали, что коричневые карлики могут быть в 70 раз более массивными, чем газовые гиганты, такие как Юпитер, но у них недостаточно массы для их ядер, чтобы сжигать ядерное топливо и излучать звездный свет. Хотя коричневые карлики были обнаружены еще в 1960-х годах, до сих пор нет приемлемого объяснения того, как они формируются: подобно звезде, сокращению газа или, как планета, аккрецией материала на протопланетном диске.В Университете Монреаля Этьенн Артигау возглавляет команду, которая будет использовать телескоп Webb для изучения конкретного коричневого карлика с маркировкой SIMP0136. Этот молодой изолированный космический объект - один из самых близких к нашему Солнцу, что делает его увлекательным для изучения, поскольку он имеет много особенностей планеты.«Очень точные спектроскопические измерения сложнее получить из земли в инфракрасном излучении из-за переменного поглощения в нашей собственной атмосфере, отсюда необходимость космического инфракрасного наблюдения. Кроме того, Webb позволит нам исследовать такие функции, как водопоглощение, недоступные с земли на таком уровне точности », - объясняет Артигау.Коричневый карлик SIMP0136 имеет ту же температуру, что и различные планеты, которые будут наблюдаться в транзитной спектроскопии с помощью Webb, и, как известно, облака влияют на этот тип измерений, наблюдения помогут лучше понять облачные образования в коричневых карликах и планетных атмосферах вообще, сообщают ученые.