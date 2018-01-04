Ученые надеются с помощью телескопа James Webb NASA изучить тайну формирования коричневых карликов
Астрономы надеются, что мощная инфракрасная способность космического телескопа Джеймса Уэбба (James Webb) NASA решит фундаментальную загадку относительно теории формирования коричневых карликов, которая в данное время подвергается сомнению многими астрофизиками.
Исследователи будут использовать космический телескоп Webb для изучения таинственной природы коричневых карликов, в поисках понимания звездной и экзопланетной атмосферы, а также туманной территории, между которой существует сам коричневый карлик. Предыдущие работы с Hubble, Spitzer и ALMA показали, что коричневые карлики могут быть в 70 раз более массивными, чем газовые гиганты, такие как Юпитер, но у них недостаточно массы для их ядер, чтобы сжигать ядерное топливо и излучать звездный свет. Хотя коричневые карлики были обнаружены еще в 1960-х годах, до сих пор нет приемлемого объяснения того, как они формируются: подобно звезде, сокращению газа или, как планета, аккрецией материала на протопланетном диске.
В Университете Монреаля Этьенн Артигау возглавляет команду, которая будет использовать телескоп Webb для изучения конкретного коричневого карлика с маркировкой SIMP0136. Этот молодой изолированный космический объект - один из самых близких к нашему Солнцу, что делает его увлекательным для изучения, поскольку он имеет много особенностей планеты.
«Очень точные спектроскопические измерения сложнее получить из земли в инфракрасном излучении из-за переменного поглощения в нашей собственной атмосфере, отсюда необходимость космического инфракрасного наблюдения. Кроме того, Webb позволит нам исследовать такие функции, как водопоглощение, недоступные с земли на таком уровне точности », - объясняет Артигау.
Коричневый карлик SIMP0136 имеет ту же температуру, что и различные планеты, которые будут наблюдаться в транзитной спектроскопии с помощью Webb, и, как известно, облака влияют на этот тип измерений, наблюдения помогут лучше понять облачные образования в коричневых карликах и планетных атмосферах вообще, сообщают ученые.
Исследователи будут использовать космический телескоп Webb для изучения таинственной природы коричневых карликов, в поисках понимания звездной и экзопланетной атмосферы, а также туманной территории, между которой существует сам коричневый карлик. Предыдущие работы с Hubble, Spitzer и ALMA показали, что коричневые карлики могут быть в 70 раз более массивными, чем газовые гиганты, такие как Юпитер, но у них недостаточно массы для их ядер, чтобы сжигать ядерное топливо и излучать звездный свет. Хотя коричневые карлики были обнаружены еще в 1960-х годах, до сих пор нет приемлемого объяснения того, как они формируются: подобно звезде, сокращению газа или, как планета, аккрецией материала на протопланетном диске.
В Университете Монреаля Этьенн Артигау возглавляет команду, которая будет использовать телескоп Webb для изучения конкретного коричневого карлика с маркировкой SIMP0136. Этот молодой изолированный космический объект - один из самых близких к нашему Солнцу, что делает его увлекательным для изучения, поскольку он имеет много особенностей планеты.
«Очень точные спектроскопические измерения сложнее получить из земли в инфракрасном излучении из-за переменного поглощения в нашей собственной атмосфере, отсюда необходимость космического инфракрасного наблюдения. Кроме того, Webb позволит нам исследовать такие функции, как водопоглощение, недоступные с земли на таком уровне точности », - объясняет Артигау.
Коричневый карлик SIMP0136 имеет ту же температуру, что и различные планеты, которые будут наблюдаться в транзитной спектроскопии с помощью Webb, и, как известно, облака влияют на этот тип измерений, наблюдения помогут лучше понять облачные образования в коричневых карликах и планетных атмосферах вообще, сообщают ученые.
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 21:42