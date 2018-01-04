Ученые нашли доказательства общего предка у людей и акул

При первичном изучении обнаруженных в Германии в 2001 году древних останков акулы, получившей имя Gladbachus adentatus, ученые посчитали, что акула не имела зубов. Однако новые более тщательные исследования доказали обратное. Также образцы останков дали более четкое понимание о древнем периоде времени, вследствие которого ученые пришли к выводам об общем предке акулы и человека, жившем 440 миллионов лет тому.Останки древнего акулообразного существа уникальны в своем роде и представляют акулу, жившую около 385 миллионов лет тому в эпоху, известную как Девон, охватывающую периоды между 416 и 385 миллионов лет назад. Останки были обнаружены в смоле и состояли из трех частей, среди которых оказался прекрасно сохранившийся образец эндоскелета, из которого ученым удалось даже собрать образцы тканей. При помощи компьютерного моделирования ученым удалось восстановить внешний вид древнего существа. Отмечается, что кости черепа его были очень грубы, а тело его было покрыто чешуей.Также отмечается, что хотя исследование образца прояснило некоторые спорные моменты в эволюции акул, однако вместе с тем и усложнило понимание их происхождения, так как обнаруженные доказательства свидетельствуют о том, что эволюция акул имеет много ответвлений. Однако ученые не ожидали, что результаты исследований приведут к таким неожиданным выводам, как общий предок акулы и человека.