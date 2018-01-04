Астрономы обнаружили редкую бинарную систему с двумя красными карликами

Красные карлики, особенно в затемненных бинарных системах, могут иметь решающее значение для улучшения понимания основных звездных параметров светил с малой массой. В затемненных бинарных системах плоскость орбиты двух звезд лежит почти на прямой видимости. Такие системы могут обеспечивать прямое измерение массы, радиуса и эффективной температуры звезд.Группа исследователей, возглавляемая Чиен-Сюй Ли из Национальной астрономической обсерватории Японии, определила новую двойную затемненную систему красных карликов. Бинарная система, получившая обозначение SDSSJ1156-0207, была найдена с использованием многофункционального спектрографа Gemini на борту телескопа Gemini North на Гавайях.Согласно исследованию, SDSSJ1156-0207 представляет собой очень слабую двойную систему с двойным выравниванием красных карликов с очень короткими периодами вращения - около 0,3 земных дня. Один из красных карликов составляет примерно половину размера и массы нашего Солнца - около 0,46 солнечных радиусов и 0,54 солнечных масс. Вторичная звезда составляет приблизительно 30% от радиуса Солнца и имеет массу всего 0,19 массы Солнца. Обе звезды отделены друг от друга на 0,0077 световых года.Астрономы отметили, что очень короткий период указывает на то, что SDSSJ1156-0207 закрыт по типу, и поэтому его орбита циркулирует. Кроме того, исследователи оценили эффективную температуру системы, согласно которой первичная звезда имеет эффективную температуру 3101 °C, а вторичная - 2899 °C.В заключительных замечаниях исследователи подчеркивают необходимость дальнейших наблюдений SDSSJ1156-0207, необходимых для предоставления более подробной информации о параметрах этой системы и выявления более глубокого понимания механизма происхождения и эволюции бинарных систем.