Учёные: Витамин D защитит от инфаркта и ожирения

Учёные считают, что витаминная диета может улучшить состояние здоровья человека. В ходе последних исследований они проверили эффективность лечения ожирения большими дозами витамина D. Наблюдения показали, что данный витамин положительно сказывается и на сердечно-сосудистой системе за счёт смягчения артериальных сосудов.Учёные уверены, что ожирение приводит к уменьшению количества витамина D в организме. Эксперимент, в ходе которого концентрация витамина была повышена в 6 раз, помог победить два серьёзных заболевания. Для того чтобы устранить ожирение необходимо пройти полугодичный курс лечения витамином D. Увеличение дозы витамина также поможет улучшить работу сердца, щитовидной железы и стабилизирует уровень сахара в крови.