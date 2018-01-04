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Учёные: Витамин D защитит от инфаркта и ожирения
Учёные из Университета Августы провели исследование, доказавшее, важность витаминов при предотвращении инфарктов и развития ожирения. Лечение витамином D позволит снизить вес, а также укрепить состояние сердечно-сосудистой системы.

Учёные считают, что витаминная диета может улучшить состояние здоровья человека. В ходе последних исследований они проверили эффективность лечения ожирения большими дозами витамина D. Наблюдения показали, что данный витамин положительно сказывается и на сердечно-сосудистой системе за счёт смягчения артериальных сосудов.

Учёные: Витамин D защитит от инфаркта и ожирения


Учёные уверены, что ожирение приводит к уменьшению количества витамина D в организме. Эксперимент, в ходе которого концентрация витамина была повышена в 6 раз, помог победить два серьёзных заболевания. Для того чтобы устранить ожирение необходимо пройти полугодичный курс лечения витамином D. Увеличение дозы витамина также поможет улучшить работу сердца, щитовидной железы и стабилизирует уровень сахара в крови.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 20:45
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