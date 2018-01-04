Учёные доказали, что первыми американцами были русские

Учёные доказали, что на самом деле американцы являются предками русских. В 2013 году были найдены останки 6-недельной индийской девочки, умершей более 11 тысяч лет назад. Изучение генотипа малышки показало, что её предки были выходцами из Сибири. Таким образом, сроки первого заселения Америки сдвигаются, мигранты появились на этой территории значительно раньше, чем это ранее считалось.Экспертиза показала, что люди, прибывшие с русских территорий, позднее стали прародителями трёх индейских групп. Учёные отмечают, что 25 тысяч лет назад Сибирь и Аляска соединялись сухопутным мостом, по которому и передвигались древние жители. Потомков русских, ставших первыми американцами, назвали "древними берингинами".