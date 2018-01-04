Аномалии Луны: На планете существует свой подземный мир вместе с живыми организмами

Сегодня человечество может гордиться своими технологиями, позволяющими изучить космические объекты, способные изменить привычные теории астрономов. Однако они не могут понять природу орбиты спутника, потому что после изучения параметров были обнаружены периодические изменения поля гравитации. Пока есть версия о лунном ядре, имеющим иное вращение, а также его пограничный слой и астеносфера имеют жидкую прослойку, позволяющую небесному телу двигаться, аналогично подшипнику. С помощью модели ученые обнаружили такие процессы, нагревающие недра, вот только новые сведения полностью противоречат гипотезам, касающимся возникновения Луны. Недаром уфологи считают ее внеземным творением пришельцев, где расположены их базы, а также с этого места можно контролировать действия землян.На этом тайны привычного ночного светила не закончились, потому что когда эксперты получили образцы горных пород, доставленные аппаратами, они заметили наличие водных ресурсов, заключенных в камнях. Вулканическое стекло содержало внутри жидкость, так что ее запасы могут находиться в глубинах спутника. Данное открытие поразило научный мир и дало возможность для гипотезы, относительно колонизации объекта и постройки баз. Однако эти запасы могли в древности находиться на поверхности и стать источником жизни для многих организмов. Ученые выяснили, что 3 миллиарда лет назад атмосферные слои этого чуда были намного плотнее, чем на Красной планете, о чем красноречиво свидетельствуют образцы базальта. Эта порода рождается после извержений вулканов, заливающих поверхность жидкой лавой, в результате чего были созданы целые “моря”.После остывания она теряла многие соединения вместе с водой, но из-за большого количества выбросов газ не успевал просто улететь в космическое пространство, так что на небесном теле были все условия для развития простейших организмов в виде бактерий. Затем астероиды и вулканические взрывы вместе с грунтом переносили их на Землю или наоборот, потому что, спутник тогда был намного ближе к ней, чем в настоящий момент. Можно вспомнить сюжет Беляева, когда космонавты после высадки на объекте нашли загадочную тень, напоминающую решетку. Когда люди подошли ближе, они увидели останки существа, напоминающего динозавра. Но откуда писатель мог знать о таких вещах? В 70-х годах американцы резко перестали продолжать полеты на Луну, однако, сотрудники ТММ вместе с профессором Ричардом Хогландом внимательно изучили все снимки, где есть необычные возвышения. Затем их обработали с помощью программы, чтобы выяснить природу скальных образований, после чего люди были шокированы правильными формами “лунных куполов”, явно сделанных искусственным способом. В кратере Укерт есть остроконечный аналог, сохранившийся без изменений с древности, после чего были замечены сооружения, напоминающие пирамиды. Когда NASA разрабатывало свои проекты, касающиеся строительства объектов, оно хотело использовать сталь вместе с кварцевым стеклом для их защиты. В конце 60-х годов астронавты запечатлели участок, покрытый защитными панелями, под которым находились необычные конструкции подземного города. Когда эксперты решили попросить в агентстве негативы, оказалось, что они просто исчезли или все важные места были заретушированы.Когда Герберт Уэлл сравнил спутник с огромным муравейником, он оказался прав. В прошлом году группа японских астрономов заметила здесь глубокие подземные туннели, простирающиеся на большие расстояния. Затем была найдена огромная дыра на “Холмах Мариуса” с аномальными участками, указывающими на пустоты и подземелья. В 90-х годах ученые во время изучения пород сделали потрясающее открытие. Оказалось, что в них сохранились живые организмы, существовавшие в таком мире и никогда не выходящие на поверхность. На нашей планете тоже есть нематоды вместе с иными простейшими видами, но подобные аналоги могут до сих пор прекрасно себя чувствовать на большой глубине, только новые открытия рождают еще больше вопросов у ученых, которые только предстоит решить в будущем.Есть гипотеза о селенитах, живущих на своей земле с далеких времен. Они могут провоцировать появление различных световых эффектов и непонятных явлений на лунной поверхности, а также с внеземной цивилизацией связана активность НЛО. Исследователи считают планету гигантским кораблем, прибывшим сюда из другой галактики вне Солнечной системы, который привез существ, создавших людей. Самой последней версией стала теория о расах, живших на нашей планете до таких событий. Они успешно колонизировали Марс вместе с Венерой и другими пригодными для жизни планетами, но после столкновения с агрессивными гуманоидами выбранные объекты были уничтожены из-за войны. Отголоски тех событий можно найти в легендах многих народов, а сама идея использования Луны в виде транспорта не является безумной. Астрономы обнаружили 30 небесных тел, которые свободно путешествуют по космосу и их число увеличивается, вот только что заставило их стать странниками Вселенной – остается загадкой.