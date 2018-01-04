Китайский сервис платит жителям за доносы

В Китае для поощрения гражданских доносов и слежки был разработан сервис Safe Zhejiang, который использует для своей работы большие данные и электронную коммерцию. Неравнодушные жители могут передать сведения о нарушении ПДД, незаконных публикациях в интернете и о ссоре собственных соседей через специальное приложение и получить за это плату в виде различных бонусов, скидок, услуг и подписок на сервисы.Все это можно получить за накопленные в сервисе баллы - за скачивание дают 20 баллов, а за каждую жалобу платят по 2 балла. Однако анонимность при этом не сохраняется, имя и местонахождение человека сохраняется в системе. В то же время много кто опасается массовой слежки, ведь сервис поддерживается правительством страны.