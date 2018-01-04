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Китайский сервис платит жителям за доносы
Особо бдительные жители Китая теперь могут получать бонусы и скидки за то, что будут сообщать о подозрительных и неправомерных действиях сограждан. Правда, не все остались довольны от тотальной слежки за собой.

Китайский сервис платит жителям за доносы


В Китае для поощрения гражданских доносов и слежки был разработан сервис Safe Zhejiang, который использует для своей работы большие данные и электронную коммерцию. Неравнодушные жители могут передать сведения о нарушении ПДД, незаконных публикациях в интернете и о ссоре собственных соседей через специальное приложение и получить за это плату в виде различных бонусов, скидок, услуг и подписок на сервисы.

Все это можно получить за накопленные в сервисе баллы - за скачивание дают 20 баллов, а за каждую жалобу платят по 2 балла. Однако анонимность при этом не сохраняется, имя и местонахождение человека сохраняется в системе. В то же время много кто опасается массовой слежки, ведь сервис поддерживается правительством страны.
В мире / Общество
Добавил: Joanne Сегодня, 10:30
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