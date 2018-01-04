Ученые нашли способ измерить среднюю температуру Мирового океана

Определение изменений средней температуры всего океана в мире оказалось практически невозможным из-за распределения различных водных масс, так как каждый слой воды может иметь резко отличающиеся температуры. Джефф Селингхаус и его коллеги смогли обойти эти препятствия. Вместо измерения температуры воды они определяли отношение благородных газов в атмосфере, которые находятся в прямой зависимости от температуры океана.«Этот метод является принципиально новым способом измерения изменений общего теплового тепла в океане. Он использует тот факт, что атмосфера хорошо перемешана, поэтому одно измерение в любой точке мира может дать вам ответ », - сказал Северингаус.В исследовании ученые измеряли значения благородных газов аргона, криптона и ксенона в воздушных пузырьках, захваченных внутри льда в Антарктиде. Поскольку океаны теплые, криптон и ксенон высвобождаются в атмосферу в известных количествах. Таким образом, отношение этих газов в атмосфере позволяет рассчитывать среднюю глобальную температуру океана.Новое понимание циклов оледенения, произошедших на Земле задолго до того, как люди начали влиять на температуру атмосферы и океанов, теперь возможно с использованием техники измерения количества благородных газов. Исследование показало, что средняя глобальная температура океана на пике самого последнего ледникового периода составляла 0,9 ºC. Средняя температура океана в океане составляет 3,5 ºC. Поэтапные измерения между этими точками данных обеспечивают понимание глобального климата, который никогда не был возможен.В этом исследовании Серингингхаус и его коллеги показали, что измерения благородных газов в атмосфере обеспечивают исторический рекорд, который долгое время ищет научное сообщество, и его можно дополнительно оптимизировать, чтобы получить представление о современных изменениях температуры океана.