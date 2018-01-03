Ученые: Появление первых животных на Земле не связано с повышением концентрации кислорода в атмосфере

Ученые приписывают это увеличению атмосферного O2 до уровней, сопоставимых с 21% кислорода в атмосфере сегодня. Этот предполагаемый подъем приходиться на сотни миллионов лет после возникновения животных, которые произошли между 700 и 800 миллионами лет назад.«Окисление глубокого океана и наша интерпретация этого в результате повышения атмосферного O2 были довольно поздним событием в контексте истории Земли. Это важно, потому что оно дает новые доказательства того, что появление ранних животных, которые требовали O2 для их метаболизма, возможно, продолжалось в мире с атмосферой, которая имела относительно низкий уровень кислорода по сравнению с сегодняшним днем», - сказал Даниэль Столпер, помощник профессора науки о Земле в Калифорнийском университете в Беркли.Кислород сыграл ключевую роль в истории Земли, однако отслеживать концентрацию кислорода в океане и атмосфере за 4,5 миллиарда лет за всю историю Земли непросто. В течение первых 2 миллиардов лет большинство ученых полагают, что в атмосфере или океане присутствует очень мало кислорода. Но около 2,5-2,3 миллиарда лет назад уровень кислорода в атмосфере начал увеличиватьсяИсследователи считают, что появление животных и повышение уровня кислорода в атмосфере в значительной степени не связаны. Критически важным для помощи в разрешении этих дебатов является точная информация о том, когда уровень кислорода в атмосфере поднимается почти до современных уровней. Но прошлые оценки того, когда эта оксигенация произошли, варьировались от 800 до 400 миллионов лет назад, охватывая период, в течение которого происходили животные.«Эта работа показывает, что увеличение атмосферного O2 до уровней, достаточных для оксигенации глубокого океана и создания мира, подобного тому, который видим мы сегодня, не было необходимым для появления животных», - заключил Столпер.