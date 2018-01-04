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«Налог на Google» начал действовать в Белоруссии
Налоговый кодекс Белоруссии утвердил требование для иностранных компаний об уплате НДС. Вступившее в силу требование касается и компаний, предоставляющих белорусам электронные формы услуг.

Поправкам налогового кодекса, с учетом уплаты 20% НДС от электронных услуг зарубежных компаний («налог на Google»), было положено начало рассмотрения еще в октябре месяце 2016 года. Учитывая необходимость определения четкого механизма уплаты этого платежа, налоговые органы страны могли воспользоваться возможностью в течение года рассмотреть все организационные моменты. Начало его взимания решено было осуществлять с 1 января 2018 года.
«Налог на Google» начал действовать в Белоруссии


Из пояснений Белорусского министерства по налогам и сборам (МНС), в республике руководствовались примерами России, где применение «налога на Google» начато в 2017 году, и Евросоюза, где он платится с 2015 года.

Согласно принятого решения, данный налог уплачивается в белорусских рублях, ежеквартально. Попадающие под налогообложение услуги, в случае их использования в Белоруссии физическим лицом , заключаются в предоставлении прав на использование рекламных услуг в сети, программного обеспечения, музыкальных произведений, , электронных книг, аудиовизуальных произведений посредством интернет и других.
Экономика / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 02:30
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