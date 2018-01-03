Филиппа Киркорова раскритиковали за лишний вес
Филипп Киркоров после гастролей принял решение провести время с детьми. Исполнитель песен отправился с Мартином и Аллой-Викторией на отдых в Майями.
Филипп Киркоров принял решение показать своим детям Майями и отдохнуть на пляже Атлантического океана. Раньше представители СМИ сообщили, что у поп-короля там находится собственный особняк.
В социальной сети Киркоров поделился своими впечатлениями от отдыха. Но фанаты заметили, что певец уже успел набрать в весе, за что и стали критиковать Филиппа.
Филипп Киркоров принял решение показать своим детям Майями и отдохнуть на пляже Атлантического океана. Раньше представители СМИ сообщили, что у поп-короля там находится собственный особняк.
В социальной сети Киркоров поделился своими впечатлениями от отдыха. Но фанаты заметили, что певец уже успел набрать в весе, за что и стали критиковать Филиппа.