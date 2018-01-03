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Филиппа Киркорова раскритиковали за лишний вес
Филипп Киркоров после гастролей принял решение провести время с детьми. Исполнитель песен отправился с Мартином и Аллой-Викторией на отдых в Майями.

Филиппа Киркорова раскритиковали за лишний вес

Филипп Киркоров принял решение показать своим детям Майями и отдохнуть на пляже Атлантического океана. Раньше представители СМИ сообщили, что у поп-короля там находится собственный особняк.

В социальной сети Киркоров поделился своими впечатлениями от отдыха. Но фанаты заметили, что певец уже успел набрать в весе, за что и стали критиковать Филиппа.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 17:07
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