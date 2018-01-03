Учёные рассказали о продолжительности жизни женщин и мужчин на пенсии

В результате этого стало известно, что мужчины в РФ живут после своего выхода на пенсию примерно 15 лет. При этом длительность активности достигает 14,7 года. Эти показатели взяли при учёте всех регионов России. Женщины при достижении пенсионного возраста проживают около 25,7 лет. Совершенно отсутствуют ограничения по здоровью после выхода на пенсию у 70% женщин и 71% мужчин.Демографы под активной жизнью предполагают умение самостоятельно ходить, употреблять пищу, купаться, и т.д. Согласно исследованию имеет место привязка к регионам. К примеру, население Северного Кавказа живёт дольше чем в среднем в РФ. Население Ингушетии после выхода на заслуженный отдых могут не беспокоиться про здоровье больше 20 лет. А вот на Дальнем Востоке к старости у людей появляется масса болезней.