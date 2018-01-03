Анна Калашникова приобрела квартиру в Испании

Актриса в Испании приобрела роскошную квартиру, и в ближайшее время она будет обустраивать недавно приобретенное жилье. Анна купила дом для своего сына. Артистка рассказала, что в этом месяце она поедет обустраивать квартиру, закупать детали интерьера и мебель. Там же актриса будет отмечать Рождество. Новое жилье находится на берегу моря Испании. Она хочет, чтобы ее сын пошёл в местный детский сад, играл в футбол и изучал сразу два языка. В настоящее время Калашникова присматривает квартиру в Москве.В 2014 году Анна Калашникова и Прохор Шаляпин начали встречаться. Через некоторое время влюбленные объявили, что ждут ребенка. В 2015 году у актрисы родился сын, и молодые родители начали подготовку к свадьбе. Но ДНК-тест показал, что Прохор Шаляпин вовсе не отец мальчика, и поэтому они расстались.