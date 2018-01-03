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Бензин в текущем году может подорожать на три рубля
Российскими специалистами в области энергетики спрогнозировано подорожание бензина, а также дизельного топлива на три рубля в наступившем 2018 году.

Бензин в текущем году может подорожать на три рубля

По мнению российских экспертов, дизельное топливо и самые популярные марки бензина, а именно А-92 и А-95, станут на протяжении года дороже в среднем на три рубля. С первого января акцизы на предоставляемое моторное топливо успели уже вырасти на пятьдесят копеек. Специалисты в своем прогнозе также учли годовую инфляцию. Маловероятным был назван сценарий развития событий, непосредственно при котором расценка на дизельное топливо и бензин приблизятся к пятидесяти рублям.

Стоит отметить, что в июле текущего года российских автолюбителей ожидает повторное увеличение акцизов на пятьдесят копеек. Первоочередное воздействие на стоимость топлива для транспортных средств также окажут действующие региональные власти.
Экономика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:20
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