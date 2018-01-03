Бензин в текущем году может подорожать на три рубля
Российскими специалистами в области энергетики спрогнозировано подорожание бензина, а также дизельного топлива на три рубля в наступившем 2018 году.
По мнению российских экспертов, дизельное топливо и самые популярные марки бензина, а именно А-92 и А-95, станут на протяжении года дороже в среднем на три рубля. С первого января акцизы на предоставляемое моторное топливо успели уже вырасти на пятьдесят копеек. Специалисты в своем прогнозе также учли годовую инфляцию. Маловероятным был назван сценарий развития событий, непосредственно при котором расценка на дизельное топливо и бензин приблизятся к пятидесяти рублям.
Стоит отметить, что в июле текущего года российских автолюбителей ожидает повторное увеличение акцизов на пятьдесят копеек. Первоочередное воздействие на стоимость топлива для транспортных средств также окажут действующие региональные власти.
По мнению российских экспертов, дизельное топливо и самые популярные марки бензина, а именно А-92 и А-95, станут на протяжении года дороже в среднем на три рубля. С первого января акцизы на предоставляемое моторное топливо успели уже вырасти на пятьдесят копеек. Специалисты в своем прогнозе также учли годовую инфляцию. Маловероятным был назван сценарий развития событий, непосредственно при котором расценка на дизельное топливо и бензин приблизятся к пятидесяти рублям.
Стоит отметить, что в июле текущего года российских автолюбителей ожидает повторное увеличение акцизов на пятьдесят копеек. Первоочередное воздействие на стоимость топлива для транспортных средств также окажут действующие региональные власти.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 20:20