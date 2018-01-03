Бензин в текущем году может подорожать на три рубля

По мнению российских экспертов, дизельное топливо и самые популярные марки бензина, а именно А-92 и А-95, станут на протяжении года дороже в среднем на три рубля. С первого января акцизы на предоставляемое моторное топливо успели уже вырасти на пятьдесят копеек. Специалисты в своем прогнозе также учли годовую инфляцию. Маловероятным был назван сценарий развития событий, непосредственно при котором расценка на дизельное топливо и бензин приблизятся к пятидесяти рублям.Стоит отметить, что в июле текущего года российских автолюбителей ожидает повторное увеличение акцизов на пятьдесят копеек. Первоочередное воздействие на стоимость топлива для транспортных средств также окажут действующие региональные власти.